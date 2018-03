WhatsApp, il metodo per inviare messaggi anonimi

WhatsApp, il sistema per inviare messaggi anonimi

Se volete inviare un messaggio anonimo su WhatsApp per fare uno scherzo, esiste un metodo. E’ bene ricordare però che non è il caso di abusare di questo servizio, specie se lo scopo non è quello di divertirsi. Il sito Wassame, permette di mandare messaggi anonimi su WhatsApp, come file di testo, immagini, video, messaggi audio, localizzazioni oppure anche contatti.

La prima cosa da fare è scegliere il tipo di messaggio che volete mandare su WhatsApp. I messaggi di testo sono la prima casella a sinistra e si aprirà una finestra in cui si possono inserire fino a 255 caratteri. Una volta scritto il messaggio vi viene richiesta la forma in cui inviarlo tra anonymous ed emergency (in questo caso vi verrà anche chiesto il nome del mittente). Se volete sono fare uno scherzo, selezionate anonymous ed indicate il numero e il paese della persona alla quale volete inviare il messaggio. Se l’opzione Display Publicly, è impostata su ON il vostro messaggio verrà mostrato pubblicamente, su OFF invece rimarrà privato. Dopo aver risposto alla domanda di sicurezza dovrete cliccare su send per inviare il messaggio. […]