Come rispondere ai messaggi Whatsapp restando offline? Il servizio per iPhone e smartphone Android.

WhatsApp, come rispondere senza essere online – Chiunque, almeno una volta, si è chiesto se sia possibile rispondere ai messaggi di Whatsapp rapidamente senza dover entrare nella chat e senza apparire online sia su iPhone che su Android. Una funzione che esiste e che vogliamo spiegarvi su questa pagina. Da tempo gli utenti iPhone e Android avevano richiesto più volte la possibilità di rispondere restando nell’anonimato. Oggi si può ricorrere al trucco di togliere la visita su Whatsapp nascondendo orario di accesso, doppia spunta blu e data di ultima visualizzazione, ma quando si è online l’app lo mostra a tutti i contatti. Per questo motivo si è cercato una soluzione per visualizzare il testo in entrata da offline. WhatsApp permette tutto ciò grazie all’ausilio dalle notifiche solo su qualche dispositivo. Qualora non disponibile sul vostro smartphone la possibilità di comunicare tramite le notifiche, vi mostriamo un’app terza. Grazie ad Unseen tutti ma proprio tutti gli utenti della chat potranno parlare con contatti in rubrica da offline. Il servizio infatti ha il compito di non attivare le notifiche di lettura: così facendo non avremo più vincoli di tempo. Unseen può essere scaricata sia su smartphone Android e su iPhone.