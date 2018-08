WhatsApp, il misterioso mostro Momo che sta spaventando gli utenti dell’app

Ovviamente, tutto ciò non è vero. Momo è semplicemente una catena di Sant’Antonio che, dobbiamo ammettere, è stata progettata in maniera molto originale. È proprio il fatto di essere contattati direttamente da numeri sconosciuti, infatti, che rende la catena particolare e induce gli utenti a crederci. Potrete, quindi, ignorare i messaggi ricevuti da questi numeri. Non c’è nessuna necessita di inoltrare i messaggi ai vostri contatti ma, ovviamente, vi sconsigliamo di fornire informazioni personali a questi mittenti sconosciuti. Data l’enorme diffusione della catena in molti paesi del mondo, pare che Whatsapp si sia attivata e stia prendendo provvedimenti nei confronti delle persone che inoltrano questi messaggi. Un motivo in più per non farlo!