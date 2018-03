WhatsApp, in arrivo il nuovo aggiornamento, cosa contiene?

WhatsApp, il nuovo aggiornamento contiene funzioni rivoluzionarie

WhatsApp, un nuovo aggiornamento dell’app di messaggistica più famosa al mondo è in arrivo e le novità interessanti non mancano. Secondo le indiscrezioni, infatti ci sarebbe la possibilità di inviare dei video-messaggi su WhatsApp con un solo tocco, come avviene ora con i classici messaggi vocali. Questo permetterebbe una velocità di esecuzione immediata, consentendo di saltare alcuni passaggi più lenti. La funzione sarà probabilmente accolta bene dagli utenti, come avviene quando vengono create queste scorciatoie.

Un’altra novità riguarda in questo caso solo i dispositivi Android: si tratta dei messaggi vocali registrabili senza la pressione continua, e quindi solo con lo swipe verso l’alto. Questa funzione è già disponibile da un po’ sui dispositivi iOS. In questo modo la registrazione terminerà solo quando si deciderà di stopparla toccando una sola volta il tasto per fermarla. Di sicuro questa funzione è comoda, come hanno già potuto sperimentare gli utenti della casa di Cupertino. […]