Whatsapp è pronta a gettare alle spalle il folp dell’ultimo upgrade. Con il prossimo aggiornamento sarà possibile personalizzare l’interfaccia

Whatsapp, il nuovo aggiornamento promette novità divertenti, esultano gli utenti

Whatsapp non è diventata la piattaforma di instant messaging più impiegata al mondo per caso. L’app di proprietà di Facebook Inc., infatti, oltre ad offrire un servizio completo e gratuito, si distingue sul mercato anche grazie a uno spirito d’innovazione unico nel suo genere, che orienta una fase di sviluppo e innovazione sempre in modo.

L’ultimo aggiornamento della piattaforma di Zuckerberg aveva lasciato l’amaro in bocca ai più appassionati, rimasti delusi dalla mancanza di reali novità in termini di vesti grafiche e di usabilità. Secondo i rumors, tuttavia, Whatsapp starebbe preparando un nuovo upgrade che, stavolta, dovrebbe introdurre sostanziali modifiche, soprattutto per ciò che concerne il comparto grafico.

Sembra, infatti, che il prossimo upgrade, la cui data di rilascio è ad oggi sconosciuta, permetterà agli utenti di personalizzare l’interfaccia dell’applicazione. In particolare, sempre secondo le indiscrezioni non ufficiali, potremo scegliere tra diverse impostazioni tra cui Night, Night Blue, Day e Day Classic, selezionando lo sfondo e le gradazioni di luce più adatti ai nostri gusti e preferenze. […]