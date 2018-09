WhatsApp, il nuovo pericolo si chiama Olivia: ecco come evitare la truffa

WhatsApp, sotto il nome di Olivia si nasconde un gruppo di hacker: ecco come difendersi.

WhatsApp è l’app di messaggistica che viene usata da moltissimi utenti. A volte può capitare che venga usata anche per diffondere truffe da parte di alcuni gruppi di hacker, che cercano di estorcere il numero della carta di credito per derubare il malcapitato di turno. In queste ore si sta diffondendo un pericolo. Il nome è Olivia. Si spaccia per un’amica che ha cambiato numero e fa finta di inviare il nuovo contatto a tutti i componenti della sua rubrica. In realtà è un gruppo di hacker che poi inizia ad inviare link sospetti, oppure immagini pornografiche.

Il messaggio recita così: ‘Ciao il mio numero è cambiato. Salva questo nuovo, cancella quello vecchio.’ Se l’utente risponde, chiedendo chi è, il truffatore dice di chiamarsi Olivia. Ovviamente si tratta di un nome falso, ma se si chiedono ulteriori dettagli, la risposta è che si tratta di un’amica di un’amica. Magari qualcuno risponde di non ricordare, allora la misteriosa Olivia chiederà di mandare una foto in cui sono insieme. In realtà il gruppo di truffatori invierà un link contenente immagini pornografiche, oppure che rimanda ad un sito dove verranno richiesti dati sensibili. Spesso questi link vengono inviati a minorenni, che sono più facilmente raggirabili dal gruppo di hacker. […]