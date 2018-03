WhatsApp, il sistema per recuperare contatti cancellati per errore

WhatsApp, il metodo per recuperare i contatti cancellati (Android e iOS).

Capita spesso agli utenti di WhatsApp di voler inviare un messaggio e non trovare il contatto desiderato perché è stato cancellato, magari per errore. Se possedete un dispositivo Android, vi sono varie alternative per poterlo recuperare: esiste il ripristino tramite la rubrica Gmail, oppure si può scaricare un’app per il recupero dati.

Dispositivi Android – Se avete attiva la sincronizzazione dei contatti con Google, potete ripristinare la rubrica a qualche giorno prima, per verificare che ci sia il contatto perso per sbaglio. Per verificare che il vostro account sincronizzi i contatti, andate su impostazioni, Account, Google e controllate che l’opzione sincronizza contatti sia selezionata. A questo punto potete ripristinare la rubrica alla data desiderata, collegandovi al servizio contatti Google. Ora che avete di nuovo il contatto desiderato in rubrica, automaticamente sarà presente anche su WhatsApp. Un’alternativa, è quella di scaricare app che effettuino il recupero dei dati, oppure anche importare i contatti da un’altra SIM, se vi siete accorti che lì il numero desiderato è presente. Nella pagina successiva vediamo il procedimento per i dispositivi iOS. […]