WhatsApp, ecco il metodo per risparmiare la memoria dati del vostro smartphone

WhatsApp, il metodo per risparmiare la memoria dati del vostro smartphone

WhatsApp in alcuni casi può occupare molto spazio nella memoria di archiviazione del vostro smartphone. Naturalmente questo dipende molto dall’uso che se ne fa e dalla quantità di file multimediali scambiati. Se fate parte di gruppi dove vengono inviate molte foto o video può capitare di riempire in poco tempo la memoria del vostro cellulare. Esiste però una soluzione a tutto questo, che vi consentirà comunque di continuare ad utilizzare lo smartphone come avete fatto finora. Per ovviare a questo problema la prima cosa da fare è disattivare il salvataggio automatico dei file.

Evitando di salvare foto e video che vengono scambiati in ogni chat, infatti, si potrà risparmiare spazio nella memoria del telefono. Si può anche visualizzare sulle impostazioni di WhatsApp quali sono le conversazioni più ingombranti e cancellarle, se non sono così importanti. In alternativa, se lo spazio disponibile sulla vostra memoria è ancora limitato, c’è un altro sistema che si può utilizzare per ottimizzarlo. Vediamo come procedere nella pagina successiva. […]