WhatsApp: il sistema per utilizzare 2 profili sullo stesso smartphone

WhatsApp, il metodo per usare due profili sullo stesso telefonino

Cosa bisogna fare per avere due profili WhatsApp aperti sullo stesso smartphone? Tramite l’applicazione questo non è possibile. WhatsApp permette di mandare e ricevere sms, ma anche di effettuare chiamate e videochiamate. Chi possiede due numeri di telefono, potrebbe avere l’esigenza di avere deì profili WhatsApp aperti contemporaneamente, utilizzando lo stesso telefono.

WhatsApp, al momento, ancora non consente di usare due account diversi su uno stesso smartphone. Esiste però un trucco che sarà utile per chi desidera avere due chat diverse, ad esempio una da utilizzare per lavoro e un’altra per la vita privata. Per iniziare, si deve scaricare un’applicazione su Google Play, che si chiama ‘Parallel Space – Multi Account’.