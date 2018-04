Se WhatsApp occupa troppa memoria basta cancellare le chat più ingombranti

WhatsApp, il trucchetto per risparmiare memoria se l’app consuma troppo – Whatsapp può arrivare ad occupare molto spazio sul vostro smartphone. Tutto ciò è dovuto all’enorme quantità di immagini e file multimediali che l’applicazione salva nelle nostre chat. Per evitare tutto ciò, ovviamente, esistono dei trucchetti per evitare che WhatsApp riempia la memoria del nostro dispositivo. Andiamo quindi a vedere cosa dobbiamo fare noi stessi per alleggerire lo storage. Una delle prime cose da fare per risolvere il nostro problema è eliminare il salvataggio automatico dei file. In questo modo si evita il salvataggio in automatico di foto e video che vengono spediti in ogni singola chat. Un ulteriore consiglio che, attraverso questo articolo, vogliamo dare agli utenti di WhatsApp è quello di cancellare le chat ingombranti.[…]