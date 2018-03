WhatsApp, un trucco per leggere i messaggi ricevuti apparendo offline

WhatsApp, come leggere i messaggi ricevuti da offline

WhatsApp, il trucco per leggere i messaggi ricevuti apparendo offline

Molti utenti di WhatsApp spesso si sono trovati in una situazione a dir poco spiacevole, ovvero quella di non voler rispondere subito ad un messaggio, senza far capire al mittente di averlo già letto. L’app di messaggistica infatti, attraverso le conferme di lettura, consente all’utente che ha inviato il messaggio di capire se il destinatario l’ha letto oppure no. Ovviamente questa opzione può essere opportunamente disattivata, ma questo vale solo per le chat private, non per le chat di gruppo.

Ci sono però dei trucchi, attraverso i quali è possibile leggere i messaggi ricevuti senza far apparire le spunte blu o lo stato che dimostra che siamo online. Uno di questi è quello di attivare la modalità aereo sul nostro cellulare quando ci arriva un messaggio su WhatsApp. A questo punto, una volta che la modalità aereo è attiva, si accede sull’app di messaggistica e si legge il messaggio. Con questo trucco, non vengono inviate le letture di notifiche e non risulteremo neanche online. Per rispondere al messaggio ovviamente si deve disattivare la modalità aereo, accedendo alle rete dell’operatore oppure wi-fi. […]