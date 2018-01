Si può conoscere il nome di chi “controlla” il nostro profilo su WhatsApp attraverso un’app

Whatsapp, il trucco-trappola per scoprire chi ha visualizzato il vostro profilo – Ebbene si, è possibile capire chi è che ha visualizzato il nostro profilo. Una vera e propria trappola per gli utenti di Tim, Vodafone e Wind. Il tutto in pochi, semplici passaggi, misti ad un pò di determinazione. Non è difficile. Accertatevi per iniziare che tutti i contatti della vostra rubrica possano accedere alle informazioni relative al vostro stato. Basta andare su Impostazioni, poi selezionate Privacy e Stato e su I miei contatti. Per ottenere il risultato sperato basta installare, direttamente dal Play Store, l’applicazione WhatTrack for WhatsApp. Questa, dopo aver concesso l’accesso al software di messaggistica, permette di salvare in una lista il nome di tutti gli utenti che visitano il vostro profilo.[…]