WhatsApp, in arrivo il trillo per chi ignora i messaggi

Ricordate il trillo di MSN? Era una delle caratteristiche di Messenger, il social network antenato dei più moderni Facebook, Instagram e soprattutto WhatsApp. Grazie al trillo, una sorta di squillo, era possibile avvisare gli amici o qualsiasi destinatario che avevano qualche vostro messaggio da leggere. E magari infastidirli un po’, specie se avevano il volume delle casse alto, con un suono non tra i più simpatici. Bene, il trillo 2.0 potrebbe tornare proprio su WhatsApp.

A rivelare quest’indiscrezione è stato il reporter statunitense Gary Cockburn, secondo il quale l’azienda di Mark Zuckerberg starebbe testando il trillo su WhatsApp per lanciarlo poi ad aprile. Niente di ufficiale o di confermato, ma secondo il giornalista si tratta di un’ipotesi molto concreta. Un’altra novità, anche se non proprio un’innovazione, del social più famoso al mondo dopo spunte blu, storie in stile Facebook e Instagram, emoji in continuo aggiornamento, possibilità di nascondere l’ultimo accesso e via dicendo. E a proposito di “oscuramento”, nel caso in cui il trillo dovesse veramente sbarcare su WhatsApp non sarà disattivabile: tutti saranno bersaglio di richiami o maliziosi scherzi dei propri amici.

C’è però una buona notizia per chi non ama essere disturbato: i trilli funzioneranno solo se l’utente con cui si sta parlando sarà online in quel momento. Il trillo come la fenice dunque, che rinasce dalle ceneri degli anni 2000, dopo aver caratterizzato una generazione intera, per tornare nei giorni d’oggi.