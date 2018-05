Una nuova truffa sta girando attraverso WhatsApp per rubare i dati sensibili degli utenti della nota app di messaggistica.

WhatsApp, la bufala delle scarpe Adidas per rubare i dati sensibili agli utenti

WhatsApp è tornato ad essere vittima di phishing. Sta girando, nelle ultime ore, un messaggio sulla popolare app di messaggistica mirato a convincere il ricevente a rivelare i propri dati personali rispondendo a sondaggi fasulli, al fine di ricevere come premio un paio di scarpe Adidas in regalo. Si tratta di messaggio fake che a prima vista sembra autentico e potrebbe essere inviato da un nostro contatto con un link ed un’anteprima del logo Adidas.

A prima vista può apparire una promozione mirata a festeggiare l’80esimo anniversario dell’Adidas. Lo schema è sempre lo stesso: farci credere che oggi è il nostro giorno fortunato. Si clicca sul logo e si risponde a brevi domande, per risultare idoneo ad ottenere un paio di scarpe fra le 5000 che dovranno essere distribuite ai vincitori. E’ chiaro solo ai più scaltri, che si tratta di una autentica truffa finalizzata a frodare i dati sensibili degli utenti sfruttando le potenzialità di WhatsApp. I dati ottenuti in modo fraudolento vengono poi venduti a spammer o ad agenzie di pubblicità e utilizzate per vendere abbonamenti a nostro nome.

Ci si accorge che si tratta di una truffa già per il fatto che l’Adidas non compie 80 anni, ma solo 69 e poi anche perchè, dopo aver cliccato sul link, si viene reindirizzati ad una pagina non sicura con evidenti errori di battitura, nella quale si chiedono i nostri dati personali come indirizzo email, nome e cognome, indirizzo di residenza e numero di telefono. Il rischio è quello di trovarsi abbonati ad un costosissimo servizio Sms o di vederci inondati di email di spam. [….]