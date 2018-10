WhatsApp lavora ad una nuova funzione e coinvolge Facebook / Tre trucchi che in pochi conoscono

Trasmettere file dal cellulare al PC – Attraverso WhatsApp Web avrete la possibilità di trasmettere file (foto, canzoni o qualsiasi altra cosa) da cellulare a PC senza dover necessariamente utilizzare un cavo. Per poterlo fare, basterà chiedere ad un amico di creare una chat di gruppo formata solo da voi due. A quel punto, dovrete eliminare l’amico dal gruppo, in modo da restare soli e poter inviare in quel gruppo tutti i file che vi serviranno.

Utilizzare due account diversi WhatsApp Web – Se avete due telefoni con due numeri diversi e volete accedere ai due account con WhatsApp Web, vi renderete conto che con Chrome e Firefox non è possibile. Esistono, però, due possibili soluzioni per superare questo ostacolo: la prima è quella di utilizzare due browser differenti. La seconda, invece, è quella di aprire una finestra in modalità di navigazione in incognito. In tal modo, avrete la possibilità di accedere a WhatsApp Web con due account diversi.

Aumentare la velocità e il volume dell’audio – Spesso vi sarà certamente successo di ricevere un messaggio vocale piuttosto lungo, con poco tempo a disposizione per ascoltarlo. Ad offrire un prezioso aiuto in tal senso è Zapp: si tratta di un’estensione di Google Chrome, progettata per WhatsApp Web, che vi consente di moltiplicare la velocità del messaggio audio, con la possibilità di aumentarne anche il volume.