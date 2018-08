Whatsapp, le funzioni segrete che nessuno utilizza | Ecco 3 trucchi da scoprire

Whatsapp, vi sveliamo tre funzioni molto interessanti che sono ultimamente sono cadute nel dimenticatoio

Al giorno d’oggi WhatsApp costituisce lo strumento più prezioso e utilizzato al mondo per scambiarsi messaggi in maniera simultanea o per inviare le foto o i file. Il sistema di messaggistica istantanea più utilizzato al mondo presenta tante funzioni, alcune delle quali sono totalmente ignorate dagli utenti. In questo articolo ne elenchiamo tre e cerchiamo di spiegarne il loro funzionamento.

La prima è quella che consente di cambiare il carattere di Whatsapp: per usufruire di questa semplice funzione basterà evidenziare una qualsiasi parola, scegliendo poi la voce ‘Carattere’ per mutare profondamente la forma della nostra parola o, addirittura, di un’intera frase. E’ possibile porla in evidenza, scrivendola in grassetto, oppure farla comparire in corsivo se si tratta di una citazione o di un virgolettato.

La seconda è quella relativa al risparmio dati Whatsapp: al giorno d’oggi spesso capita di restare a corto di Giga e l’app di Whatsapp di certo contribuisce all’esaurimento del traffico dati. Per evitare di esaurire i Giga esiste una funzione che può rivelarsi molto utile: andando alla voce presente nel menù ‘Impostazioni‘, sarà possibile selezionare la checkbox ‘consumo dati ridotto’ che si avvierà nel momento in cui avrà inizio una chiamata su Whatsapp. Questa scelta andrà a discapito della qualità della chiamata, ma consentirà di risparmiare traffico dati.

Nella terza pagina potrete trovare il terzo trucco relativo ai messaggi inviati e che si vogliono cancellare prima che sia troppo tardi […]