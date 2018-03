WhatsApp, tutte le migliori GIF di auguri di Buona Pasqua 2018 da condividere con famiglia e amici

WhatsApp, le migliori GIF di auguri di Buona Pasqua 2018

Ormai la Pasqua è vicina e un modo divertente per fare gli auguri su WhatsApp è sicuramente quello di utilizzare le GIF, che sono rapide e simpatiche. Quali sono le migliori immagini animate da condividere sull’app di messaggistica? Prima di vederle nel dettaglio, ricordiamo che per salvare le immagini GIF desiderate, su Android e iOS, va tenuto premuto il dito sulla GIF per qualche secondo, fino a quando non comparirà sullo schermo del vostro smartphone una nuova finestra di dialogo. Dopo aver fatto questo, cliccate su Salva Immagine. L’immagine GIF verrà salvata all’interno del rullino, per quanto riguarda i dispositivi iOS; su Android invece verrà archiviata nella cartella download del browser. Ora è fatta, potete condividere le GIF su WhatsApp.

WhatsApp, le GIF migliori da condividere per gli auguri di Pasqua –

Una GIF carina, da condividere su WhatsApp è quella di un uovo che saltella, poi c’è quella di una piccola bambina alle prese con le uova di Pasqua presenti nel cortile di casa. I conigli di cioccolato che si mangiano a vicenda per Pasquaè un’altra immagina animata simpatica, oppure quella dei dinosauri che festeggiano la Pasqua mangiando le uova di cioccolato e danzando. Un coniglietto che balla la lap dance, uno che si dondola sull’altalena e augura a tutti una Felice e Buona Pasqua, uno che si nasconde all’interno di un uovo di Pasqua sono altre GIF carine, che riguardano gli animali. Non da meno, è il classico cesto pieno di uova di Pasqua. […]