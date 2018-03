WhatsApp non condividerà i dati sensibili degli utenti Facebook, protetti dati anagrafici e numeri

Ecco l’esito dell’indagine avviata dall’Ico sulla presunta violazione dei dati personali da parte di WhatsApp.

WhatsApp non condividerà le informazioni sugli utenti Facebook, protetti dati anagrafici e numeri

WhatsApp è stata oggetto di una indagine condotta da ICO (Information Commissioner’s Office), l’autorità che protegge i dati personali dei cittadini britannici, partita nel mese di agosto 2016 e riguardante la presunta condivisione dei dati degli utenti. Dopo l’indagine è stato deciso che l’azienda di Menlo Park non verrà multata in virtù dell’impegno preso di non condividere i dati con Facebook, fino a quando non entrerà in vigore la GPDR (General Data Protection Regulation).

Proprio nell’agosto del 2016, erano sorti dei dissidi a livello legale tra WhatsApp e varie authority europee dopo che l’app di messaggistica aveva modificato la policy sulla privacy per la condivisione dei dati sensibili degli utenti con il social network, come i dati anagrafici, i numeri di telefono e lo stato online. L’utilizzo di questi dati doveva servire per migliorare i sistemi anti-spam e ottimizzare le inserzioni pubblicitarie personalizzate. Le varie autority europee avevano accusato l’app di messaggistica di adottare una politica di scarsa trasparenza anche per la ristretta finestra temporale di soli 30 giorni concesssa all’utente per negare il consenso.

