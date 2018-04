WhatsApp, novità per i messaggi vocali con il nuovo aggiornamento

Una nuova funzione che riguarda sempre i messaggi vocali, è la seguente: con il nuovo aggiornamento di WhatsApp, anche gli utenti Android potranno registrare i messaggi in maniera automatica, senza dover premere a lungo il tasto microfono. Per farlo, basterà premere il tasto dedicato al microfono, poi trascinarlo sopra al lucchetto, che comparirà qualche istante dopo. Ora la registrazione continuerà in maniera automatica, finché non verrà premuto il tasto annulla. Per ora questa novità è in fase di sviluppo (beta), ma tra qualche giorno dovrebbe essere rilasciata nel nuovo aggiornamento di WhatsApp.