WhatsApp sta aggiornando i propri algoritmi, nella nuova versione per iOS e Android sarà possibile vedere dalla notifica l’anteprima di una foto

Whatsapp, nuovo aggiornamento: anteprima foto direttamente nelle notifiche – WhatsApp accontenta gli utenti ed interviene per modificare le notifiche. Nelle prossime settimane assisteremo ad un aggiornamento dell’app veramente importante. Il nuovo aggiornamento pensato dagli sviluppatori WhatsApp cambierà in parte il nostro modo di interagire con le foto in entrata, da ora infatti potremo dare uno sguardo all’immagine inviata da un contatto già dall’anteprima della notifica, ossia senza la necessità di entrare all’interno dell’applicazione per capire di che foto si tratti. Attualmente per visualizzare una foto su WhatsApp è necessario entrare all’interno dell’app e poi entrare anche nella chatL’anteprima, che apparirà nelle notifiche di nuovo messaggio, non servirà solo a capire che foto abbiamo ricevuto ma anche per distinguere una classica immagine da una GIF. In questo modo già prima di entrare nella chat sapremo se abbiamo ricevuto una GIF o una semplice fotografia. Questa funzione oltre che comoda ha anche un duplice senso, potremo infatti grazie a questa nuova caratteristica proteggere la nostra privacy.