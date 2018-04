Bastano poche mosse semplici per nascondere la foto profilo di WhatsApp

WhatsApp, nuovo aggiornamento in arrivo: ecco come nascondere la foto profilo – La preoccupazione principale per gli utenti di WhatsApp è la privacy e la protezione dei propri dati personali e le informazioni che condividiamo con l’app di messaggistica come immagini, video, numeri di telefono, posizione geografica. Tra questi uno dei dati più sensibili è la foto profilo, in quanto può essere vista anche da chi non abbiamo in rubrica. Essendo una foto di dominio pubblico, potrebbe anche venir utilizzata per scopi illeciti o per aprire dei profili falsi sui social network. WhatsApp, però, offre la possibilità di nascondere la propria foto profilo sull’applicazione: si potrà decidere di oscurarla a tutti i contatti o solamente ad alcune persone. Ecco come fare su Android e su iOS.

Bastano poche mosse semplici: per oscurare l’immagine a tutti i contatti si dovrà entrare all’interno dell’applicazione, premere sull’icona con tre righe verticali in alto a destra e poi su Impostazioni. Si aprirà una nuova finestra e si dovrà premere su Account e poi su Privacy. Pigiando sulla voce “Immagine del profilo”, si aprirà un menu a scomparsa e si dovrà scegliere l’opzione “Nessuno”.