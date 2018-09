WhatsApp, panico tra gli utenti: tornerà ad essere a pagamento? Ecco la verità

Su WhatsApp esistono alcune funzioni che gli utenti sfruttano davvero molto poco. In tal senso, la prima che vogliamo segnalarvi riguarda il risparmio dati: a tutti sarà capitato di restare senza Giga, con Whatsapp che sicuramente contribuisce all’esaurimento del traffico dati. Per evitare di restare senza connessione internet, esiste una funzione che può rivelarsi molto davvero molto utile: se, infatti, si va nel menù ‘Impostazioni‘, è possibile selezionare la checkbox ‘consumo dati ridotto’ che si avvierà nel momento in cui inizierà una chiamata su Whatsapp. Questa opzione andrà a discapito della qualità della chiamata, ma vi permetterà di risparmiare traffico dati.

La seconda funzione di WhatsApp che vogliamo ricordarvi è quella relativa alla possibilità di cancellare un messaggio inviato prima che sia troppo tardi: sarà di certo successo a tutti di inviare un messaggio, salvo poi accorgersi di aver commesso una vera e propria gaffe. Se la spunta blu non è ancora arrivata – e quindi la persona alla quale avete inviato il messaggio non lo ha ancora letto – siete ancora in tempo per fare in modo che quel messaggio non venga letto dall’utente al quale lo avete inviato. Selezionando quel messaggio, infatti, potrete selezionare la voce ‘elimina per tutti’: a quel punto l’applicazione procederà con la cancellazione definitiva di messaggio sia dal vostro storico personale, sia alla persona alla quale lo avete inviato.