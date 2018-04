L’app raccoglie da WhatsApp i dati sullo stato online/offline dei contatti presenti in rubrica e li mostra all’utente

WhatsApp, pericolo spie: attenzione all’app Chatwatch – Il sogno delle fidanzate o i fidanzati gelosi è realtà. Ora è possibile (con un piccolo trucco) grazie a Chatwatch, un’applicazione che sfrutta un’opzione di WhatsApp e permette di sapere con chi sta parlando un contatto presente nella propria rubrica. Per prima cosa – spiega il sito Laleggepertutti.it – bisogna installare Chatwatch sul dispositivo dal quale si vogliono spiare le conversazioni. Operazione non difficile se si è per esempio un genitore che vuole controllare che i messaggi del proprio figlio non nascondano pericoli. L’app raccoglie da WhatsApp i dati sullo stato online/offline dei contatti presenti in rubrica e li mostra all’utente: per ogni persona ci sono gli orari d’accesso alla piattaforma e quando ha chiuso l’applicazione. Sfruttando una funzione di WhatsApp, è possibile monitorare la vita del proprio partner. Senza fare tanti giri di parole, l’applicazione è pensata proprio per questo motivo: controllare la vita dei partner, in particolar modo se si è molto gelosi e si teme un tradimento.[…]