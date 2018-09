Anticipazioni sulle nuove emoji che potrebbero esordire nelle chat di Whatsapp (e Facebook) tra il 2019 e il 2020. Le nuove ‘faccine’ pensano ai disabili e all’universo LGBT

WhatsApp, possibili nuove emoji 2019 e 2020 in favore delle categorie deboli: ecco le emoticon LGBT e interraziali

Whatsapp è l’app di instant messaging più nota e utilizzata al mondo. Uno dei meriti dell’applicazione di proprietà di Facebook Inc. sta certamente nella sua capacità di rinnovarsi e di offrire continue novità ai propri utenti. Uno degli aspetti più apprezzati durante una comunicazione via smartphone è rappresentato dalle cosiddette emoji, ovvero le ‘faccine’ che tutti noi utilizziamo. Proprio le emoticon sono l’oggetto i discussione dell’ultima novità Whatsapp. O meglio, la possibile novità.

Sono state divulgate, infatti, le anteprime delle emoji che potrebbero esordire sull’app a partire dal 2019 o, in alcuni casi, nel 2020. La novità più evidente che potrebbe varare il management dell’azienda è una ritrovata attenzione per la società contemporanea, con particolare attenzione per le categorie sociali più deboli.

Tra le nuove elaborazioni grafiche che potrebbero essere lanciate tra qualche mese, spiccano quelle dedicate agli handicap: come mostrano le immagini, potrebbero fare capolino nel menu le icone relative a persone non udenti, non vedenti, in sedia a rotelle. Una decisione condivisibile e che apre a un’ottica più ampia attraverso la quale l’applicazione vuole mettere a disposizione degli utenti più soluzioni per descrivere la realtà odierna.

Continua a Pagina 2. […]