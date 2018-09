L’app di messaggistica istantanea potrebbe ripristinare una spesa d’acquisto una tantum o in abbonamento. In arrivo anche i banner pubblicitari. Ecco come cambia Whatsapp

Whatsapp potrebbe tornare a pagamento e inserire le pubblicità | Zuckerberg vuole monetizzare

Whatsapp conta circa 1 miliardo e mezzo di utenti attivi ogni mese nel mondo. Si tratta senza dubbio dell’app di instant messaging più nota e impiegata del pianeta ma, d’altra parte, è uno strumento che non assicura alcuna modalità di guadagno diretto.

Il 26 settembre scorso, su Twitter, l’ex-Chief Security Officer di Facebook Alex Stamos aveva scritto :”È da pazzi aspettarsi che gli investitori sovvenzionino una rete di messaggi di testo, voce e video per sempre“. In un’intervista a Forbes, invece, il co-fnodatore dell’azienda, Brian Acton, aveva rivelato delle diversità di vedute tra lui e Mark Zuckenberg in merito alla monetizzazione del sistema di messaggistica, contrasti che hanno portato alla cessione delle quote societarie di Whatsapp sia sue che dell’altro founder Jan Koum.

Indizi che portano verso una direzione chiara: Whatsapp diventerà uno strumento in grado di fatturare, e anche parecchio. Due sono quindi le modalità più ovvie: le pubblicità e l’acquisto del servizio da parte dei fruitori. Sembra solo questione di tempo prima che l’app inizi ad accogliere banner di varia tipologia e dare il via al nuovo corso. D’altra parte, un sistema così esteso e costoso, prima o poi, avrebbe dovuto invertire tendenza. Sarà addio al motto aziendale: “No ads, no games, no gimmicks”. […]