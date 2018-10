In arrivo il riconoscimento facciale per sbloccare l’app. Il sistema sarà in funzione solo su iPhone. Ecco tutti i dettagli

WhatsApp, presto un nuovo strumento per proteggere la privacy delle chat

WhatsApp non smette di innovare e di investire in ricerca e sviluppo, al fine di fornire una suite di servizi sempre più ricca ai propri utenti, giunti a quota 1,5 miliardi che, ogni mese, utilizzano l’applicazione di istant messaging per scambiarsi messaggi, audio, foto e documenti.

L’ultima novità fa felice in particolare gli iPhone user, che presto potranno contare su un una nuova funzione in grado di proteggere la propria privacy da eventuali impiccioni.

Non si dispone di conferme ufficiali, ma sembra confermata la voce secondo cui, presto, sarà possibile per i possessori di dispositivi Apple inserire un blocco della chat, bloccabile tramite il FaceID, il riconoscimento facciale già in uso per attivare i melafonini. In pratica, anche se lo smartphone è sbloccato, con l’attivazione del meccanismo di protezione nessun utente potrà accedere al pannello dell’app ad eccezione del legittimo proprietario.

Si tratta di un sistema che, associato alla crittografia end-to-end, renderà i nuovi dispositivi Apple perfettamente a prova di hacker. […]