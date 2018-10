WhatsApp annuncia l’implementazione delle pubblicità dall’inizio del nuovo anno, ma solo sugli stati, salve (per ora?) le chat. Ecco cosa sappiamo

WhatsApp, pubblicità in arrivo da gennaio 2019: come cambierà l’app?

La notizia era nell’aria da giorni, poi era arrivata l’ufficialità da parte del Country Director di Facebook Italia Luca Colombo, adesso si conosce anche una data: a partire da gennaio 2019, Whatsapp introdurrà le pubblicità.

Che ai vertici societari le cose stessero rapidamente cambiando si era intuito già da qualche settimana, più precisamente da quando i due Co-founder dell’app, Brian Acton e Jan Kou, avevano ceduto le proprie quote azionarie, aprendo di fatto alla nuova era dell’azienda e al progetto di business di Marc Zuckerberg.

LEGGI ANCHE: COME SCOPRIRE CHI SPIA IL VOSTRO PROFILO

Al momento, però, possiamo stare moderatamente tranquilli: i banner di advertising non interesseranno le chat e non saranno un ostacolo per l’usabilità del sistema di instant messaging più utilizzato al mondo. Gli annunci, infatti, saranno inseriti sugli stati, come già avviene con le storie di Instagram.

WhatsApp, ad oggi, conta su una community da 1,5 miliardi di utenti mensili al mondo, ma di nessun sistema in grado di monetizzare in modo diretto il proprio capitale umano. Era prevedibile – e in parte preannunciato dallo stesso Zuckerberg – che l’app avrebbe prima a o poi mutato il proprio modello di strategia commerciale. Dall’inizio del 2019, WhatsApp aprirà definitivamente al nuovo corso. […]