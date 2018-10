WhatsApp, qualcuno spia le nostre chat? Ecco l’app usata dagli stalker

WhatsApp, una tremenda app può svelare agli stalker tutte le nostre attività in chat

WhatsApp è tra i social più utilizzati e amati al mondo, al punto che spesso è anche il covo di tanti segreti. Insomma, in WhatsApp è contenuta gran parte della nostra privacy e, di conseguenza, questa chat è costantemente messa in pericolo da stalker e hacker “impiccioni”. In particolare questi “simpaticoni” della tecnologia si stanno servendo di un’app in particolare che fa tremare gli utenti WA.

Si tratta di Wossip Tracker, un’applicazione sorprendentemente legale al 100% che permette a chi ne ha il controllo di analizzare tutti i dati del telefono “bersaglio” e conoscerne notifiche, ultimo accesso e, appunto, il contenuto delle chat di WhatsApp. Un serio pericolo per chi vuole mantenere la propria privacy. Attenzione però, l’unico modo per cader vittime di Wossip Tracker è che qualcuno installi quest’app direttamente sul vostro telefono: non ci sono infatti altri modi di essere spiati tramite questa app. Dunque tirate un sospiro di sollievo e attenzione a chi affidate il vostro smartphone… meglio tenere sempre gli occhi aperti (e le dita sullo schermo…)!

