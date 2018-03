Ecco come recuperare le nostre vecchie chat con amici e colleghi su WhatsApp in caso di cambio di cellulare o di cancellazione accidentale.

WhatsApp, ripristino conversazioni in chat: ecco come fare per recuperarle

Le funzionalità di WhatsApp e i trucchi per poterlo gestire agevolmente sono davvero tanti. Sul web sono presenti tanti siti che forniscono informazioni e scorciatoie per poterne sfruttare appieno le potenzialità. Capita spesso, ad esempio, che acquistiamo un nuovo smartphone e vorremmo recuperare le vecchie conversazioni su WhatsApp che avevamo nel precedente telefono. Una delle cose da fare è sempre quella di formattare il cellulare rischiando però di perdere tutte le chat sull’app di messaggistica. Per questo motivo occorre creare un back up delle stesse chat e in questo articolo ti spiegheremo proprio come fare.

E’ sempre importante ripristinare le conversazioni avute con amici e colleghi nelle circostanze più disparate. E’ doveroso farlo nel caso di passaggio da uno smartphone ad un altro, ma anche dopo che per errore abbiamo cancellato accidentalmente il contenuto di alcune chat. Solo in casi disperati, recuperare quei preziosi dati è impossibile, ma in genere dovrebbe essere facile recuperare tutti i messaggi senza problemi.

Per ottenere quanto desiderato dobbiamo ricorrere alla funzione di backup che possiamo trovare direttamente in WhatsApp, e che ci consente di salvare i dati in locale o sul cloud. Questa funzione ci consente di ripristinarli appena necessario senza trafficare tra schede di memoria e altre diavolerie varie. Il requisito indispensabile affinché tutto si perfezioni al meglio è l’utilizzo di un telefono che abbia lo stesso numero di quello dal quale provengono i file di ripristino, altrimenti non sarà possibile farlo. Nella pagina seguente ti spiegheremo la procedura di ripristino. [….]