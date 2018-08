Whatsapp è lo strumento di messaggistica più utilizzato al mondo ed ogni giorno nascono delle applicazioni ‘clone’ che mettono a rischio la sicurezza degli utenti

WhatsApp, rischi per la sicurezza degli utenti: ecco cosa si deve evitare

WhatsApp è universalmente riconosciuto come lo strumento di messaggistica più utilizzato al mondo per comunicare in maniera immediata attraverso dei semplici messaggi, oppure per inviare foto, video e file.

Spesso, però, gli utenti che fanno uso di Whatsapp devono fare particolarmente attenzione ad un fenomeno che nell’ultimo periodo si sta allargando a macchia d’olio: vale a dire la nascita di applicazioni ‘clone’ di WhatsApp o, meglio, app che si spacciano per la nota applicazione di Mark Zuckerberg.

Fra le più diffuse non si può fare a meno di ricordare GB WhatsApp o Whatsapp GB: applicazione che ormai esiste da diverso tempo e che viene aggiornata spesso e volentieri, provando a replicare in tutto e per tutto l’app origanale.

Chi ha creato WhatsApp GB ritiene di aver introdotto delle caratteristiche che la rendono addirittura migliore rispetto all’antenata: WhatsApp GB, infatti, consente di cancellare più messaggi assieme, di inviare video più pesanti e di accedere all’app attraverso una password.

Occorre, però, far molta attenzione ad utilizzare queste app cosiddette ‘clone’: WhatsApp GB, infatti, viola in qualche modo la privacy degli altri utenti che utilizzano il classico WhatsApp: infatti chi ha WAGB può chattare con chi ha la versione originale di WA. Ciò è possibile in quanto viene eliminata la crittografia end-to-end, finalizzata a proteggere i messaggi inviati e ricevuti. Inoltre, una volta che si decide di scaricare WhatsApp GB, non è chiaro cosa si vada realmente ad installare sul dispositivo e, di conseguenza, si potrebbe lasciare campo libero a chi ha come unico scopo quello di rubare dati sensibili. Per questo motivo, dunque, il consiglio è quello di evitare di scaricare e utilizzare applicazioni ‘clone’, affidandosi solamente a quelle originali, in modo da non rischiare di incorrere in spiacevoli sorprese.

