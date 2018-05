Tra gli utenti italiani di WhatsApp circola un messaggio apparentemente innocuo, ma deleterio

WhatsApp, rischio blocco telefono se vi arriva questa messaggio su Android – WhatsApp sempre al centro di truffe e di problemi. L’ultima dei malintenzionati è un messaggio inviato sull’app di messaggistica che, se aperto, potrebbe causare il blocco del vostro cellulare Android. Da alcuni giorni, infatti, tra gli utenti italiani di WhatsApp circola un messaggio apparentemente innocuo, ma dagli effetti potenzialmente devastanti che potrebbero portare alla perdita di tutti i dati del vostro smartphone. È composto da sole 3 righe di testo (un centinaio di caratteri visibili, non di più) e un grosso pallino nero; il testo del messaggio recita “Se tocchi il punto nero, WhatsApp si bloccherà”, mentre poco sotto è presente il tristemente celebre punto nero seguito dalla stringa “t-touch-here”. Cosa accade una volta che si clicca su questi messaggi? In poche parole all’interno del messaggio è stato creato un “carattere vuoto”, ossia che non contiene alcuna informazione, ma che nello stesso momento occupa esattamente lo stesso spazio che occuperebbero 1.996 caratteri. Anche se noi utenti non siamo in grado di visualizzarlo perchè appunto vuoto, lo smartphone deve comunque processarlo come se lo fosse, questo crea un freeze perchè tutta la potenza di calcolo dello smartphone è utilizzata per renderizzare i caratteri.