WhatsApp ha stretto un accordo con Google Drive per venire incontro ai propri utenti per salvare le chat senza occupare spazio.

WhatsApp, se non aggiornate i backup entro il 12 novembre verranno rimossi

A far data dal prossimo 12 novembre, i backup di WhatsApp non avranno più incidenza sullo spazio di archiviazione di Google Drive. Una notizia sicuramente buona che nasconde qualche insidia per i milioni di utenti della popolare app di messaggistica. Il tutto è stato possibile in seguito ad un accordo intercorso tra Google Drive e WhatsApp mirata a consentire agli utenti di poter salvare le chat (con foto e video) senza la paura di doversi vedere ridotto lo spazio nel Drive.

L’insidia per chi non aggiornerà il backup entro il 12 novembre è quella di vedersi rimosso automaticamente da Google Drive con la conseguente perdita di dati una volta che questo cambiamento verrà attuato. Ecco perchè consigliamo vivamente di effettuare un backup manualmente prima del 12 novembre 2018.

Le nuove norme fissate dopo l’accordo tra WhatsApp e Google Drive avranno effetto su tutti gli utenti dopo il 12 novembre 2018, ma alcuni utenti noteranno sicuramente gli effetti positivi sulla loro quota già prima di questa data.

La quantità di spazio occupato dal backup di WhatsApp può variare a seconda di quante foto e di quanti video sono stati salvati nella chat. Su Google Drive, nel menu sulla sinistra si potrà notare l’opzione Copie di backup, che contiene uno specchietto di tutti i backup attivi su Drive attraverso il quale si potrà sapere quanto spazio di memoria è occupato sul Drive. [….]