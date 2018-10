WhatsApp senza stress? Arriva la “modalità vacanza”

Non c’è mai pace per gli utenti WhatsApp: tra app per stalker e la chiusura di migliaia di account, si aggiungono anche alcune nuove truffe che mettono a repentaglio il credito degli utenti Tim, Vodafone, Wind e Iliad. Si tratta di annunci pubblicitari fittizi che, attraverso l’inganno e sfruttando l’ingenuità delle persone (soprattutto quelle meno giovani), rubano soldi dalle schede Sim.

La prima di queste truffe riguarda un punto debole del mondo femminile e delle fashion victims italiane: l’abbigliamento. Su WhatsApp, infatti, potreste ricevere un messaggio in cui si offrono sconti speciali su importanti vestiti di marca da parte di un negozio online, riscattabili in pochi istanti inserendo soltanto il numero di telefono. A quel punto i truffatori prelevano tutto il credito residuo dalla Sim della vittima, la quale resta senza soldi (e vestiti…). E non è tutto.

La seconda truffa WhatsApp, questa un po’ più datata ma sempre attiva, è quella della ricarica da 5 euro in regalo: potreste ricevere, come nel primo caso, un messaggio in chat in cui vi si chiede di inserire il numero Sim per avere 5 euro in più sul conto telefonico. Anche qui, tramite l’attivazione non autorizzata di servizi in abbonamento o anche in una sola volta, potreste perdere tutto il credito. Attenzione dunque a non cadere in queste trappole social!