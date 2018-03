WhatsApp, sarà possibile abbinare il numero al conto corrente per inviare denaro

Ecco la nuova funzione di WhatsApp che sta per arrivare in Europa e che potrebbe rivoluzionare il mondo dell’Home Banking.

WhatsApp, si potrà abbinare il numero al conto corrente per inviare denaro

WhatsApp potrebbe diventare presto uno degli strumenti più utilizzati per inviare denaro. Si tratta di una nuova funzione, per ora proposta solo nella versione beta, che è stata sperimentata in India anche se presto potrebbe approdare anche in Europa. Uno strumento che dovrà essere utilizzato con parsimonia e molta prudenza anche perchè troppo spesso, l’app di messaggistica, è stata strumentalizzata dai malintenzionati per truffe e raggiri. Questa nuova funzione che rivoluzionerà il nostro modo di interagire con WhatsApp si potrà utilizzare abbinando il proprio numero di telefono al proprio conto corrente bancario. Ovviamente sarà possibile farlo solo se la nostra banca supporterà questo nuovo strumento di pagamento. In Italia, l’home banking è già un metodo molto utilizzato per effettuare transazioni a distanza. Ormai gli smartphone sono dotati di tantissimi strumenti di protezione in grado di schermare i nostri dati sensibili dalle cattive intenzioni di ladri e truffatori esperti di informatica. [….]