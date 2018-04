WhatsApp, spiare le conversazioni degli altri ? Ecco come poterlo fare

WhatsApp usa sistemi all’avanguardia per tutelare la riservatezza e la sicurezza dei propri utenti. Se hai il timore che qualcuno possa cercare di spiare le tue conversazioni private, devi sapere che esistono alcuni trucchetti che potrebbero suffragare le tue paranoie. Se per malaugurato caso, il tuo smartphone finisse nelle mani di qualche malintenzionato, esistono parecchi modi per spiare i tuoi comportamenti sull’app di messaggistica più diffusa al mondo.

WhatsApp Web, ad esempio, consente di utilizzare la nostra app di messaggistica sul PC mediante il browser. Basta collegarsi alla pagina ufficiale del servizio e inquadrare il codice QR con lo smartphone e accedere a tutte le conversazioni. Una volta effettuata la scansione,WhatsApp Web rimane aperto anche per gli utilizzi successivi. Ecco perchè se un malintenzionato ti sottrae con una scusa il telefono, potrebbe scansionare il tuo QR code di WhatsApp Web sul proprio PC e tenersi costantemente aggiornato sulle tue chat. Esistono però diversi sistemi per capire se qualcuno ha adottato questo sistema per spiarci. Intanto non dobbiamo mai prestare il nostro smartphone a nessuno e questa è la prima regola.

Di tanto in tanto, dobbiamo controllare gli accessi attivi su WhatsApp Web sul nostro smartphone. Per coloro che usano sistemi Android, si possono controllare gli accessi cliccando sul pulsante collocato in alto a destra, selezionando l’opzione WhatsApp Web dal menu che ci appare davanti. Chi utilizza iPhone dovrà accedere alla scheda Impostazioni collocata in basso a destra, per poi selezionare WhatsApp Web/Desktop. Ci appariranno tutte le connessioni attive. Se verifichiamo la presenza di connessioni sospette, clicchiamo su Disconnettiti da tutti i computer per chiudere gli accessi aperti. […]