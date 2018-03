WhatsApp torna a pagamento? Ecco la verità | Come creare il vostro catalogo GIF

Torna “l’incubo” della tassa WhatsApp, utenti nel panico. Ma ecco tutta la verità

WhatsApp a pagamento al costo di circa 1 euro l’anno. Questa l’ultima news che riguarda il social più utilizzato in Italia, che fa tornare nel panico i suoi milioni di utenti. Già lo scorso anno l’app di Zuckerberg aveva allarmato tutti con un messaggio in cui veniva comunicato che, per poter continuare ad usufruire del servizio, sarebbe stato obbligatorio pagare una tassa annuale, seppur minima e quasi simbolica. Inutile dire che tra gli utenti di Vodafone, TIM, Wind e altri operatori è subito montata la protesta. Cosa succederà ora?

In realtà, proprio come l’anno scorso, si tratta di una bufala tornata di moda (non si sa perchè) in queste ore: come già sottolineato più di una volta dagli stessi responsabili del social, WhatsApp sarà per sempre gratis. Almeno fino alla prossima fake news…

In arrivo, piuttosto, una bella sorpresa: presto sarà possibile fare una ricerca avanzata delle utilizzatissime GIF e creare un vero e proprio catalogo con le vostre animazioni preferite. Farlo sarà molto semplice: grazie a degli appositi comandi di salvataggio si potranno creare vere e proprie cartelle con le GIF da inviare ai vostri amici. L’esperienza di WhatsApp, dunque, si fa sempre più ricca e al passo con le tendenze!

