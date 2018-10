WhatsApp, tre nuovi aggiornamenti in arrivo: modalità vacanza, chat silenziose e account collegati

L’ultima novità riguarda la possibilità di collegare l’account dell’applicazione di messaggistica con quello di altri social molto utilizzati. Sarà, dunque, per esempio, possibile unire account WhatsApp a quello Instagram, piuttosto che Facebook. Al momento non siamo in grado di esplicare l’utilità di questa nuova opzione, ma da quanto circola in rete potrebbe essere utilizzata per recuperare credenziali smarrite o anche per aggiornare direttamente “una storia” del social per immagini, proprio grazie allo stato di WhatsApp.