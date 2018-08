I consigli per evitare di cadere nel tranello che sta girando su WhatsApp e che sta facendo perdere molti soldi ai clienti di alcune banche.

WhatsApp, truffati alcuni clienti Bnl, Unicredit, Intesa: ecco cosa sta succedendo

WhatsApp è stata spesso una app presa di mira da malintenzionati che l’hanno strumentalizzata per veicolare truffe di ogni genere al fine di trarne lucro. In molti sono stati costretti in passato a dover cambiare numero o a fuggire da questa piattaforma, per evitare di diventare ostaggio dei soliti pirati informatici che ne sanno una più del diavolo per trarre profitti illeciti. Una nuova truffa sta circolando su WhatsApp e avrebbe già mietuto diverse ‘vittime’.

L’inganno all’utente è stato studiato ad arte ed è stato messo in atto con la solita promessa di ‘splendidi’ rimborsi da parte di noti gruppi bancari come BNL, Unicredit e Banca Intesa San Paolo. Viene inviato un link che induce gli utenti a cliccarci sopra e che apre una nuova pagina creata appositamente per carpire i dati sensibili e le password attraverso le quali, gli utenti accedono ai loro conti online. Una volta entrati in possesso di questi dati privati, ai malfattori non resta altro che accedere al conto dell’utente raggirato per pulirne i conti e destinare le somme presenti verso loro conti correnti.

Le banche, chiaramente sono ignare di quanto accaduto e quindi non possono essere additate come responsabili. In realtà è l’utente che dovrebbe farsi furbo. La regola numero uno è quella di non credere mai ai rimborsi da parte delle banche. Qualora la vostra banca ritenesse di dovervi rimborsare qualcosa, giammai userebbe WhatsApp come strumento per comunicarvelo cosi come difficilmente userebbe una email. […]