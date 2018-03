WhatsApp, tutti i trucchi per sfruttare al meglio l’app

WhatsApp, quali sono i trucchi per sfruttare al meglio l’app di messaggistica?

WhatsApp è l’app di messaggistica più diffusa al mondo, vediamo quali sono alcuni trucchi per sfruttarla al meglio. Ad esempio, per formattare il testo WhatsApp ha inserito una scorciatoia: si deve selezionare il testo che si vuole modificare e poi cliccare sui tre pallini che sono presenti nella tastiera(dopo taglia, copia e incolla). Quando facciamo una chiamata utilizzando WhatsApp e il contatto non ci risponde possiamo anche lasciare una nota vocale (una cosa simile al messaggio lasciato i segreteria telefonica).

Su WhatsApp si possono inviare delle GIF animate direttamente dalla tastiera. Su Android per farlo, basta aprire la tastiera delle emoji e toccare il pulsante con la scritta GIF. Con iPhone, si deve premere il pulsante +, che si trova a fianco alla finestra della chat e poi toccare il pulsante GIF. Per inviare lo stesso testo a più contatti invece, basta selezionare il testo scritto e premere a lungo il pulsante avanti. Comparirà la lista dei nostri contatti, così si potrà scegliere a chi inviare il messaggio multiplo. Un nuovo aggiornamento di WhatsApp permette a chi possiede un iPhone con iOS 10.3 o superiore di attivare Siri per leggere i messaggi a voce alta. Questa funzionalità può essere molto utile quando ci troviamo alla guida.