WhatsApp cambierà a partire dal prossimo anno con l’introduzione di banner e ads.

WhatsApp: dal 2019 in arrivo gli spot pubblicitari sull’app

Da tempo si vocifera sulla possibilità che WhatsApp possa inserire la pubblicità all’interno del proprio servizio. A quanto pare, Zuckerberg avrebbe deciso per un cambio di strategia commerciale, passando alla monetizzazione diretta. Se è vero che in passato, prima che venisse acquisita da Facebook, l’applicazione aveva un costo di un euro circa, è anche vero che pensare che il servizio potesse rimanere gratuito a vita è quantomeno ottimistico.

Pare che Zuckerberg stia fiutando l’opportunità di incrementare il proprio business inserendo spot pubblicitari o ads all’interno dell’app di messaggistica più utilizzata in assoluto. Dal primo trimestre del 2019, secondo indiscrezioni provenienti dagli Usa, WhatsApp pullulerà di ads pubblicitari che saranno proposti mentre la utilizziamo per conversare con i nostri amici.

Instagram e WhatsApp possono vantare un numero elevatissimo di utilizzatori in tutto il mondo e questo potrebbe far si che gli inserti pubblicitari diventino appetibili per le aziende in cerca di visibilità. Facebook ha già introdotto gli ads pubblicitari all’interno della sezione stato, evitando di introdurli nelle chat. Questo potrebbe preludere anche al fatto che su WhatsApp non si ricorrerà a banner pubblicitari nelle nostre chat. […]