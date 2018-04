WhatsApp vietato ai minori di 16 anni: a giorni potrebbe entrare in vigore la legge

“Dunque, un po’ come accaduto dal 2000 con la legge americana, molte piattaforme potrebbero semplicemente alzare la soglia a 16 anni in blocco in tutti i Paesi dell’Ue per evitare di dover mettere in campo complicate soluzioni di controllo che transitino dai genitori”. Però molti dimenticano, come recita lo stesso articolo, che “gli Stati membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni”. Praticamente, il nuovo regolamento ha delle contraddizioni e prevede su questo specifico punto che i Paesi possano decidere di lasciare il divieto ai minori di 13 anni. Quindi è probabile che WhatsApp si adegui alle decisioni dei rispettivi paesi