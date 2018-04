Tenere separati i gruppi di lavoro dagli amici su WhatsApp, è importanti per evitare inutili scocciature.

WhatsApp, vuoi due account sullo stesso smartphone ? Ecco la soluzione

WhatsApp ha oggi una grossa incidenza sulla nostra vita personale e sulle relazioni sociali con amici e colleghi. Separare la vita personale da quella lavorativa è fondamentale per la privacy al fine di evitare inutili scocciature quando non stiamo lavorando. Molto spesso, l’app di messaggistica istantanea viene organizzata in gruppi di lavoro che intasano il nostro account di messaggi. I continui beep possono dare fastidio anche al nostro partner o alla persone che ci stanno accanto.

Per questo motivo è fondamentale avere un numero dedicato al lavoro ed uno dedicato alla vita privata. In genere questo lo può fare chi ha un doppio dispositivo cellulare, tenuto conto che WhatsApp non consente di avere un secondo account sul medesimo dispositivo. Pochi però sanno che esiste un modo semplice e gratuito per risolvere questo problema.

In genere l’app di messaggistica istantanea si associa ad un singolo numero e non si può avere un secondo account senza una seconda scheda sim. E allora qual’è la soluzione ideale al nostro problema ? Il problema è presto risolto. Esiste su Play Store, una app gratuita denominata Parallel Space che, se scaricata e istallata correttamente, consente all’utente di scegliere dal menu WhatsApp in modo da consentire a Parallel Space di avviare la configurazione. […]