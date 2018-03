WhatsApp nasconde tanti trucchetti e segreti per limitare alcune funzioni, scopriamone alcuni importanti.

WhatsApp, vuoi nascondere l’ultimo accesso ? Ecco il trucco per poterlo fare

WhatsApp nasconde tutta una serie di istruzioni e di trucchetti per aggirare alcune restrizioni o limitare alcune funzioni. Se ad esempio non sei contento del fatto che i tuoi amici possano vedere la data o anche l’ora del tuo ultimo collegamento, allora sappi che esistono dei sistemi efficaci per evitare che questo accada. Nelle impostazioni di WhatsApp esiste una opzione che consente di poter disattivar la funzione di ‘ultimo accesso’ e quindi ci consente di impedire che altri conoscano le nostre abitudini di collegamento.

E’ una cosa che si consiglia per tutelare la propria privacy e mettere “fuori gioco” tutti quei curiosi che vogliono scoprire quante volte ci colleghiamo ogni giorno. Va però precisato che nascondere l’ultimo accesso sull’app di messaggistica significa anche precludersi la possibilità di sfruttare questa opzione nei confronti degli altri. In sostanza neanche tu potrai fare l’impiccione sui fatti degli altri.

Vediamo dunque come disattivare la funzione di ultimo accesso su uno smartphone Android. Avviamo l’applicazione, e clicchiamo sul pulsante (…) che si trova in alto a destra. Andiamo su Impostazioni dal riquadro che compare. Si aprirà una nuova schernata. A questo punto andiamo su Account e poi su Privacy. Clicchiamo sulla voce Ultimo accesso e apponiamo il segno di spunta accanto all’opzione Nessuno. In alternativa è sempre possibile selezionare l’opzione ‘I miei contatti’ e lasciare ai tuoi amici la possibilità di sapere le nostre abitudini di collegamento su WhatsApp. Nella pagina successiva potrete leggere come disattivare l’opzione per i possessori di iPhone. […]