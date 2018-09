Wind e 3 Italia, offerte incredibili da 5 euro: inizia la caccia ai clienti TIM, Vodafone e Iliad

3 Italia, invece, ha lanciato una straordinaria operazione winback, con l’obiettivo di riportare indietro i suoi ex clienti passati ad altro operatore. Per questo motivo, infatti, alcuni ex clienti selezionati avranno la possibilità di rientrare in Tre sottoscrivendo la promozione per SIM ricaricabile ‘Play 30 Special‘ al costo di soli 5 euro al mese. La promozione comprende:

1000 minuti verso tutti

30 Giga di internet in 3G.

Il costo di attivazione dell’offerta è di 5 euro, al quale va aggiunto quello per una nuova SIM. Quando il cliente sarà tornato alla Tre, gli verrà applicato il piano tariffario base Power 29 senza che vi siano ulteriori addebiti. Dalla promozione restano fuori gli SMS e questi ultimi – in base alle direttive della Power29 – avranno un costo di 29 centesimi di euro ognuno.

