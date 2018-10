Come ottenere lo Huawei P20 con Wind? Ecco i dettagli dell’offerta dell’operatore arancione

Wind, ecco come avere lo smartphone Huawei P20 con due euro al mese: costi, info e dettagli promo

Wind-Huawei P20, un’accoppiata vincente pronta per il pubblico italiano. L’operatore telefonico arancione, infatti, ha messo a disposizione degli utenti la possibilità di ottenere l’ultimo smartphone della casa cinese a un prezzo incredibile! Si parla di addirittura 2 euro al mese (escluso un anticipo iniziale) per avere tra le mani uno dei migliori telefoni in circolazione.

Ecco tutti i modi ideati da Wind per sottoscrivere l’abbonamento che porta allo Huawei P20:

WIND FAMILY (o un’offerta ricaricabile da almeno un anno)

HUAWEI P20 LITE – 2 euro al mese + anticipo 149,90 euro (con Rid bancario)

– 2 euro al mese + anticipo 149,90 euro (con Rid bancario) HUAWEI P20 LITE – 4 euro al mese + anticipo 89,90 euro (con carta di credito)

– 4 euro al mese + anticipo 89,90 euro (con carta di credito) HUAWEI P20 PRO – 10 euro al mese + anticipo 99,90 euro (con carta di credito)

– 10 euro al mese + anticipo 99,90 euro (con carta di credito) HUAWEI P20 – 5 euro al mese + anticipo 99,90 euro (con carta di credito)

Di seguito le caratteristiche tecniche del modello top di gamma, lo Huawei P20 Pro:

Display: 5,8″ LCD con risoluzione Full HD+ (2244 x 1080), rapporto d’aspetto 18,7:9

CPU: Kirin 970

RAM: 4 GB

Memoria: 128 GB – espandibile tramite microSD

Rete: 4G LTE

Connettività:

Batteria: 3400 mAh

Fotocamera posteriore: doppia fotocamera Leica (20 MP bianco e nero + 12 MP RGB con apertura F/1.6 + F1.8)

Fotocamera anteriore: 24 MP con apertura F/2.0

Sistema operativo: Interfaccia EMUI 8.1 con Android Oreo 8.1

Colori: Black, Midnight Blue, Gold Pink rosa

Prezzo: 899 euro

Nella pagina successiva le caratteristiche degli smartphone Huawei P20 e P20 Lite. […]