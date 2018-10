WIND, nuova offerta valida fino al 24 ottobre 2018: tremano TIM, Vodafone e Iliad – Costi e dettagli promozione

Wind Smart Online, informazioni sui costi di attivazione – Il costo di attivazione dell’offerta ‘Wind Smart Online‘ è di 0 euro, anziché 10 euro, ma ad una condizione: vale a dire che il cliente si impegni a mantenerla attiva per almeno 24 mesi. In caso contrario l’importo di 10 euro sarà addebitato sul credito residuo (nel caso in cui sia presente). Oltre al costo di attivazione, il cliente dovrà sostenere anche quello per l’acquisto di una nuova SIM ricaricabile che è di 10 euro. Dunque, ricapitolando, tutti coloro che decideranno di attivare ‘Wind Smart Online’, saranno chiamati a far fronte ad un costo iniziale di 18,99 euro: 8,99 euro per il pagamento del primo canone mensile e 10 euro per l’acquisto della SIM.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.