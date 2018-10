Da lunedì 24 settembre la Wind ha lanciato le nuove offerte per battere la concorrenza di TIM, Vodafone e Iliad

WIND, le nuove offerte fanno tremare TIM, Vodafone e Iliad / Dettagli delle promozioni

La sfida tra operatori di telefonia mobile continua ad essere molto accesa. Wind, a tal proposito, ha rilanciato da diversi giorni il pacchetto delle sue promozioni, offrendo ai clienti un set di offerte rinnovate nel bundle e nelle tariffe, a prezzi competitivi.

In questo articolo prenderemo in considerazione le offerte che la Wind ha presentato lunedì 24 settembre e che, salvo diverse comunicazioni da parte dell’operatore arancione, resteranno in vigore fino al prossimo 21 ottobre. Le promozioni con le quali la Wind mira a portare via dei clienti a TIM, Vodafone e Iliad sono le seguenti: Wind All Inclusive, Wind All Inclusive Young, Wind Noi Tutti Unlimited, Wind Call Your Country Super, Call Your Country Premium e Wind Smart Pack 30 Giga. Proviamo ad analizzarle tutte nel dettaglio:

Wind All Inclusive ha un costo di 12 euro e offre:

Minuti illimitati verso tutti

100 SMS

20 Giga di traffico dati in 4G

Il costo di Wind All Inclusive è di 10 euro al mese in caso di addebito su conto corrente o carta di credito.

Wind All Inclusive Young ha un costo di 9 euro al mese ed è rivolta agli under 30, con addebito su credito residuo. La promozione comprende:

Minuti illimitati verso tutti

100 SMS

20 Giga di traffico dati in 4G

In caso di addebito su carta di credito o conto corrente, il costo di Wind All Inclusive Young resta invariato, ma i Giga disponibili salgono a 30, anziché 20.

Sia Wind All Inclusive che Wind All Inclusive Young hanno un costo di attivazione di 3 euro (e non 19). Nel caso in cui il cliente non dovesse mantenere attiva la scheda per almeno 24 mesi, la differenza finirebbe per essere addebitata su credito residuo. Se, invece, il pagamento avviene su carta di credito o conto corrente il costo di attivazione è di 3 euro (e non 30). Se il cliente, però, dovesse decidere di recedere dall’offerta prima dei canonici 24 mesi, la differenza sarebbe addebitata su credito residuo. Nella seconda pagina potrete trovare altre offerte della Wind […]