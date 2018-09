WIND, offerta da 5 euro e bella sorpresa per i clienti: TIM, Vodafone e Iliad tremano – Costi e dettagli

Alcuni clienti della Wind nel corso di questi giorni stanno ricevendo un messaggio che contiene al suo interno una bella sorpresa. Ecco il contenuto dell’SMS nel dettaglio: “Samsung J5 a soli zero euro al mese con l’offerta ‘Telefono incluso di Wind! Corri nei nostri negozi entro il 30/09 per i dettagli: anticipo 39,90 euro, zero euro di rata e in più 10 Giga extra al mese per 30 mesi”.

Dunque, provando a spiegare in altre parole il contenuto del messaggio inviato dalla Wind, l’operatore arancione sta offrendo ad alcuni clienti selezionati la possibilità di entrare in possesso si un Samsung J5 con soli 39,90 euro di anticipo, ponendo loro un unico vincolo: il cliente, infatti, sarà tenuto a mantenere il piano tariffario attivo per 30 mesi. Va inoltre sottolineato come chi riceverà questo SMS informativo e sceglierà di attivare la promozione proposta dalla Wind, riceverà in omaggio altri 10 Giga extra al mese. E’ bene, però, fare un ulteriore chiarimento: il messaggio che prendiamo in esame in questo articolo, rappresenta solo una delle possibili promozioni che la WIND sta inviando ai propri utenti. Va ricordato, inoltre, che per aderire a queste offerte sarà necessario ricevere l’SMS informativo da parte dell’operatore arancione.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.