WIND, offerta bomba rivolta a tutti: parte la caccia ai clienti Vodafone, TIM e Iliad | Costo e dettagli

Wind, arriva l’offerta ‘Smart Top 40’ – Chi dovesse decidere di attivare ‘Smart Top 40’, dovrà sostenere un costo di attivazione pari a 10 euro, ai quali andranno aggiunti altri 10 euro nel caso in cui la SIM non dovesse rimanere attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM, invece, è di 10 euro, con un centesimo di traffico incluso.

*Le offerte dei gestori telefonici sono soggette a variazioni contrattuali improvvise. Si consiglia, dunque, di recarsi comunque in un centro abilitato per verificare lo stato delle offerte.