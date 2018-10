Wind ha lanciato una nuova offerta per sfidare la TIM: si tratta di ‘Wind Smart Special 8’

WIND, offerta da 8 euro che fa tremare TIM ed un regalo incredibile | Costi e dettagli promozione

La sfida tra gli operatori di telefonia mobile continua anche nel mese di ottobre, con TIM, Vodafone, Wind e Iliad che hanno aggiornato il pacchetto delle promozioni attive, aggiungendone di nuove e molto interessanti.

In questo articolo vogliamo soffermarci sulla Wind e su una nuova offerta che l’operatore arancione ha lanciato – a partire dal 16 ottobre 2018 e fino a nuova comunicazione – per sfidare TIM: si tratta della promozione ricaricabile in versione ‘Operator attack’ ‘Wind Smart Special 8‘ che ha un costo di 8 euro al mese e comprende:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

30 Giga al mese in 4G

Il costo di attivazione dell’offerta è di 10 euro anziché 20 euro, ma ad una condizione: vale a dire che il cliente mantenga attiva l’offerta per almeno 24 mesi. Inoltre, va sottolineato come la promozione includa – senza alcun costo aggiuntivo – anche servizio ‘SMS My Wind’ che informa il cliente sulle chiamate ricevuto nel momento in cui il telefono non è raggiungibile. Nella seconda pagina potrete trovare maggiori informazioni su un regalo lanciato dalla Wind […]